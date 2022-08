Rullende sundhedstjek tilbyder diabetes-test

For at sætte fokus på sygdommen tilbyder foreningen fredag den 26. august i tidsrummet 14-19 og lørdag den 27. august fra 11-18, at man kan blive testet for type 2-diabetes ved Byparken.

Her er det også muligt at møde både en diætist, en motionsvejleder og en sygeplejerske. Det kræver ingen tidsbestilling at tage imod tilbuddet, som består af en digital risikoprofil og eventuelt en lille blodprøve, som tages på stedet og som med det samme viser det såkaldte langtidsblodsukker. Hvis det er for højt, henvises man til yderligere undersøgelse hos egen læge.