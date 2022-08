Det betyder, at alle, der har møbler, tøj eller andet, der er gået i stykker, kan henvende sig ved det rullende værksted og få tingene repareret af frivillige.

»I folkehusene er vi optagede af at skabe fællesskaber. Vi synes, det er oplagt at bidrage til en større bevidsthed om, at vores affaldsmængder stiger, mens vores ressourcer bliver mindre. For de yngre generationer er genbrugstanken for længst slået igennem – og dem skal vi lade os inspirere af,« siger Jens Sønderbæk, leder af folkehusene i Aarhus Syd, i en pressemeddelelse fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.