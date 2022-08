Mand anholdt efter anmeldelse om voldeligt overfald

Overfald: Østjyllands Politi fik mandag morgen kl. 5.30 en anmeldelse om, at en 42-årig mand var blevet overfaldet af en fremmed mand, der havde givet ham et knytnæveslag i hovedet inde i en 7-Eleven på Immervad i Aarhus C.

Ifølge den 42-årige var han cyklet forbi Magasin, da manden pludselig begyndte at råbe og løbe efter ham. Den 42-årige var flygtet ind i 7-Eleven, hvor manden gav ham et knytnæveslag i ansigtet. Efterfølgende fik den 42-årige hjælp af en medarbejder i butikken og søgte tilflugt i baglokalet, indtil politiet kom frem.