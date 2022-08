Grundlovsforhør af mand med ukendt identitet

Østjyllands Politi fremstillede mandag kl. 13.00 en udenlandsk mand i Retten i Aarhus. Manden blev lørdag eftermiddag truffet af en patrulje på gaden i Aarhus C, hvor han blev bedt om at identificere sig. Han oplyste et navn, men havde hverken pas, kørekort, telefon eller nogen form på ID på sig, og han ville ikke oplyse, hvor han opholder sig henne, eller hvornår han var kommet til landet.