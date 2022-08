Bilist uden kørekort udgav sig for at være en anden

Patruljen fik dog mistanke til, at han ikke var den, han udgav sig for at være og begyndte nu at stille forskellige kontrolspørgsmål, som den 39-årige havde særdeles svært ved at svare på. Blandt andet svarede han forkert på, hvor mange børn han havde.

Det endte derfor med, at betjentene anholdt ham med henblik på at sikre hans identitet. Da han fik håndjern på, erkendte den 39-årige pludselig, at han havde opgivet falsk navn og opgav nu sin rigtige identitet. Det viste sig, at han var frakendt kørekortet, og han blev derfor både sigtet for at opgive falsk navn til politiet og for at køre i frakendelsestiden.