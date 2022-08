Kvik borger ledte politiet til spritbilist

Betjentene fik hurtigt fat i en 30-årig mand, der erkendte at have kørt bilen. Han var umiddelbart ikke kommet til skade. Da den 30-årige blæste i alkometeret, viste det en promille et stykke over det tilladte, og da han også virkede påvirket af stoffer, blev han anholdt og sigtet for både sprit- og narkokørsel.