Fuld fart på attraktionerne

De mange overnattende gæster i Aarhus har også brugt tid på oplevelser, og det er kommet byens attraktioner til gavn. På Moesgaard Museum er man meget tilfreds med sommerens besøgstal.

»Vi er særdeles tilfredse med besøgstallet for sommeren, som ligger 56 pct. højere end 2019. Vi var på forhånd meget spændte på, hvordan udviklingen efter coronaperioden ville forløbe, og om de fleste danskere i år ville vælge at holde sommerferien i udlandet. Vores populære særudstilling ”RUS - Vikinger i Øst” har i høj grad medvirket til, at vi har haft mange gæster, og at vi endda ligger en smule over sidste år. Derfor forventer vi også en del besøgende i den kommende tid, inden særudstillingen lukker den 11. september,« siger Henrik Hatt, publikumschef på Moesgaard.

Aarhus-regionen i vækst

Det er ikke kun i Aarhus, at sommeren får smilene frem på læben hos turismevirksomhederne. Hvis man kigger på årets første seks måneder, som er de nyeste overnatningstal tilgængelige, så oplever alle otte kommuner i Aarhus-regionen fremgang i antal overnatninger i forhold til samme periode i 2019.

Faktisk ligger Aarhus-regionen 17 pct. over samme periode i 2019. På landsplan hedder det tal 13 pct.

»Vi er utrolig glade for, at vi over hele Aarhus-regionen ser en fremgang i antal overnatninger. Det er igen med til at understrege, at området har noget unikt at tilbyde, og at attraktioner, overnatningssteder, restauranter osv. gør et kæmpe stykke arbejde for at give gæsterne en god ferie,« siger Pia Lange Christensen.