Flere stjålne cykler fundet – kvinde sigtet for tyveri

Cykeltyveri: En borger i Risskov kontaktede søndag kl. 8.05 politiet og fortalte, at hun aftenen før havde fået stjålet sin cykel, som hun nu havde set stå i et skur hos en 49-årig kvinde. En patrulje kørte til stedet, og det viste sig, at der stod hele syv cykler, som var blevet stjålet i løbet af aftenen og natten. Derudover stod der to potter med blomster i, som havde stået uden for nogle huse i Risskov.