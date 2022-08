Havneudvidelse vil ødelægge unikke områder

En udfordring er de mange biler og lastbiler, der hver dag kører ned til havnen. Hvorhen skal denne trafik ledes i anlægsfasen? Dette spørgsmål er rejst over for kommunens teknikere, idet vi har en bekymring for, om Oddervej kommer til at tage mere af den tunge trafik.

Fællesrådet er involveret i rækken af temamøder, som Magistraten for Teknik og Miljø afholder for udvalgte interessenter i forbindelse med myndighedsfasen, der skal kvalificere politikerne i Aarhus Byråd i deres beslutning om en evt. udvidelse af Aarhus Havn mod syd i Aarhusbugten. Det er fællesrådets holdning efter drøftelse på repræsentantskabsmøde i foråret 2022, da høringsfasen var afsluttet, at den foreslåede udvidelse er alt for omfangsrig og bør gentænkes. Fællesrådet mener ikke, at havnen har redegjort for behovet for en udvidelse, som jo bør begrundes i tungtvejende samfundsmæssige behov. En udvidelse vil efter fællesrådets opfattelse bl.a. ødelægge det unikke, rekreative område ved Tangkrogen og Marselisborg skov – og i anlægsfasen formentlig også ved drift give anledning til uopretteligt negative påvirkninger af havmiljøet i Aarhus Bugt.