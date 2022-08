Sommermånederne har altid budt på liv og glade dage i Aarhus. Mange unge valfarter til strandene og til parkerne for at nyde det gode vejr og et par kolde drikkevarer, og særligt i Botanisk Have er der gang i festen hele ugen.

For dem, der bor i området omkring parken, er sommeren dog ikke præget af lange, hyggelige sommeraftener på terrassen eller rolige gåture i parken. Faktisk lige det modsatte. For når festerne starter i Botanisk Have, rykker naboerne indendørs bag lukkede vinduer og døre for at flygte fra støjen fra højttalerne, der spiller festen op.