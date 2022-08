Aggressiv mand virkede påvirket af stoffer og spyttede på betjent

Uro: En patrulje kørte onsdag kl. 14.42 til en adresse i Viby J, hvor flere borgere var utrygge ved en mand, der smed flasker ud af sit vindue i sin lejlighed og var meget højtråbende og aggressiv. Da betjentene kom frem, fik de kontakt til den 25-årige beboer, som var opfarende og virkede påvirket af stoffer. Patruljen forsøgte at tale manden til ro, men da han fortsatte sin aggressive fremtoning og begyndte at sparke på flere døre i opgangen, blev han anholdt. På vej ind på politigården råbte den 25-årige adskillige skældsord mod patruljen, og da han også spyttede på en af betjentene, endte han med en sigtelse for vold mod polititjenestemand. Det fremgår af Døgnrapporten fra Østjyllands Politi.