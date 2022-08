Færdselskontrol i det vestlige Aarhus – 18-årig fik kørselsforbud

Razzia: Østjyllands Politi foretog onsdag aften en færdselsindsats i det vestlige Aarhus, og det afstedkom et mindre antal sigtelser, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands politi. Seks bilister kan se frem til en bøde på 1.500 kroner, da de ikke havde sele på, mens en enkelt bilist heller ikke havde spændt sit barn fast, hvilket både giver en bøde og et klip i kørekortet. En 18-årig ung mand endte med at få tildelt et kørselsforbud, da han foretog en ulovlig overhaling højre om og på den måde sikrede sig et klip i kørekortet. Da det var den 18-åriges andet klip, fik han et kørselsforbud, der betyder, at han nu skal bestå en ny teori- og køreprøve, inden han må køre bil igen. En 47-årig mand risikerer en bøde på op til 15.000 kroner, da han kørte rundt med ni flasker lattergas, som lå løst i bilen. Da lattergasflaskerne betragtes som farligt gods, skal de transporteres på særlig sikker vis – blandt andet skal de være korrekt spændt fast. Flaskerne blev beslaglagt med henblik på konfiskation. En enkelt bilist kørte så stærkt, at han fik en betinget frakendelse af kørekortet, mens tre andre fik et klip for at køre for hurtigt i en byzone.