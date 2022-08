Tidligere landsholdsspiller i håndbold stiller op til Folketinget

Han spillede over 200 landskampe for Danmark i 1980’erne og 1990’erne. Siden var han blandt andet træner for Aarhus Håndbold i 18 år frem til klubbens konkurs i 2021.

Og nu er han klar til at forfølge en anden interesse.

- Jeg glæder mig som et lille barn, for jeg har altid interesseret mig meget for politik, og jeg har stort set altid stemt på Venstre, siger Erik Veje i pressemeddelelsen.

I Favrskovkredsen i Østjylland Storkreds er det Anders G. Christensen, der bliver afløst af Erik Veje som Venstres kandidat.