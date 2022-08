Mand uden kørekort stak af fra politiet

Færdsel: En 19-årig mandlig bilist forsøgte natten til onsdag kl. 02.04 at stikke af fra politiet, da han blev standset på Rymarken i Aarhus V.

Den 19-årige holdt i første omgang ind på en parkeringsplads, men løb herefter fra stedet. En hundepatrulje blev hurtigt tilkaldt og ledte efter hans spor i området. De fandt kort fra bilen en peberspray, som var smidt på flugtruten, men i første omgang ikke manden. Klokken 02.51 kom den 19-årige dog tilbage til sin bil, som stadig holdt hvor han var løbet fra den. Her blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven. Det viste sig desuden, at den 19-årige mand ikke havde erhvervet sig et kørekort, og han blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret, fremgår det af døgnrapporten.