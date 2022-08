Terrorforsøg i Aarhus: Venner sprang for livet, da bil kom susende

Den 23-årige studerende løb hen mod McDonalds, hvor han fandt beskyttelse bag et par pæle, der stak op ad jorden. Et par pæle som han havde tiltro til kunne sætte en stopper for bilen.

»Vi stod bag nogle bomme, så vi vidste godt, at bilen ikke kunne ramme os. Men jeg løb alligevel et godt stykke væk, fordi jeg ikke vidste, hvad fanden han kunne finde på. Hvis han havde standset og var gået ud af bilen, så ville jeg have løbet lige så hurtigt, jeg kunne, for jeg kunne fornemme, der var noget galt, og jeg havde en følelse af, at han ville noget ondt.«