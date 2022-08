Ifølge Kromann Reumerts advokatundersøgelse blev der i 2011-2020 brugt 1,6 mio. kr. på “repræsentationsudgifter”, hvortil mange kvitteringer mangler. Der er bl.a. brugt penge på “et stort antal restaurationsbesøg”, hvor der i flere tilfælde er købt børnemenuer, samt et “højt udgiftsniveau til vin m.m.”.

Flere eksempler er beskrevet senere i artiklen.

Anklager læser på sagen

En sigtelse betyder, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse.

Hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt, bliver der rejst tiltale og dermed bliver sagen sendt til retten med et anklageskrift.

I oktober 2020 blev den daværende direktør for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm fyret og politianmeldt for muligt underslæb. Efterfølgende har advokater og revisorer gransket forholdene i Østjysk Bolig for Aarhus Kommune, der fører tilsyn med boligforeningerne, og Østjyllands Politi har efterforsket sagen.

I dag 22 måneder efter politianmeldelsen er politiet endnu ikke klar til at afgøre, hvorvidt de sigtede skal tiltales eller ej, og kan heller ikke sætte en dato på for, hvornår det sker. Anklager Jesper Rodkjær fortæller, at han er ved at læse sagen.

»Jeg kan ikke sige, om den skal tilbage til yderligere efterforskning ved politiet.«

Fik konfiskeret 26.957,79 kr.

Den 79-årig mand, der som den første blev dømt i svindelsagen i Østjysk Bolig blev dømt for hæleri. Han fik konfiskeret 26.957,79 kr., som han havde haft i fortjeneste på via fiktive fakturaer at have hjulpet med at overføre en gave på 300.000 kr. fra Dan Jord til Allan Søstrøm i oktober 2017, fremgår det af tiltalen.

Anklager Jesper Rodkjær havde oprindelig sigtet den 79-årige for returkommission - der ulovligt betales for at indgå en kontrakt på en andens vegne.

Men da den 79-årige i retten kun forklarede, at han godt vidste, at der var noget galt i pengestrømmen, men ikke hvad der var galt, endte anklageren med at tiltale ham for hæleri i stedet for.

Netop returkommission er også beskrevet i den advokatundersøgelse, som Aarhus Kommune bestilte hos advokatfirmaet Kromann Reumert. Undersøgelsen nåede frem til, at der kan være sket mandatsvig, underslæb og udført returkommission igennem en årrække for mindst 15-20 mio. kr., fremgik det af en anonymiseret sammenfatning, der blev offentliggjort i en anonymiseret udgave i april 2021.

Det er bl.a. sket gennem returkommission mellem boligforeningen og en leverandør, lyder en af advokaternes mistanker. I advokaternes sammenfatning står intet om, hvilken leverandør der har overført millioner til boligselskabet, men Jyllands-Posten kunne i april 2021 - på baggrund af oplysninger fra centralt placerede personer - afsløre, at leverandøren er Dan Jord, som er et datterselskab i Aarsleff-koncernen - landets største entreprenørselskab.

Allan Søstrøm har ingen kommentarer til sagen, oplyser han gennem sin advokat Mikkel Nielsen fra Mikkel Nielsen Advokatfirma.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dan Jord A/S.

Svindelsagen indeholder også: