Bilejer fik frarøvet sin pc

En 39-årig mand kontaktede mandag ved midnatstid politiet og fortalte, at han kort forinden havde været udsat for et røveri på Havkærvej i Tilst.

Ifølge den 39-årige havde han parkeret sin bil på stedet, og da han vendte tilbage til den, så han to unge mænd gå rundt ved bilen. Da han kom hen til dem, tog den ene hånden nede i lommen og sagde han havde en kniv.