To renoveringer af udsat boligområde hjalp ikke: Nu vil politikerne sætte ind med en endnu mere massiv plan

I årevis er centerområdet og det centrale torv i Hasle blevet kritiseret for ikke at fungere og være skæmmet af at ligge klos op ad Viborgvej – en hovedfærdselsåre til Aarhus midtby. Et par hundrede meter væk ligger Bispehaven, som i endnu længere tid er blevet nævnt i medier i forbindelse med kriminalitet og hærværk samt diskussioner om parallelsamfund og skiftende regeringers ghetto-lister.