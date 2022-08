Returkommission er et hemmeligt vederlag, der ulovligt betales for at indgå en kontrakt på en andens vegne.

Under fredagens retsmøde erkendte den 79-årige, at der var tale om fiktive fakturaer, og at han havde fået 26.957,79 kr. ud af overførslerne.

»Jeg var godt klar over, at den ikke var helt ren i kanten,« sagde den 79-årige i retten, da anklageren spurgte ind til, hvilke tanker han havde gjort sig om, hvad det handlede om.

Efter at have stillet en række spørgsmål rejste Jesper Rodkjær en tiltale for hæleri og ville have den 79-årige idømt mindst tre måneders fængsel og konfiskere de knap 27.000 kr.

Inden dommer Hanne Rokkjær Fløe afsagde sin dom, kom Dan Jords advokat, TVC Advokatfirma, repræsenteret af Rasmus Nicolaisen med et krav om, at den 79-årige skulle betale virksomheden 326.957,79 kr. i erstatning.

»Det er helt åbenbart, at der er lidt et tab fra Dan Jords side,« sagde Rasmus Nicolaisen, da den 79-åriges forsvarer, Troels Lind Pedersen, ankede kravet på stedet og anmodede om at få det udskudt.

Dette krav fulgte dommeren, da hun afsagde dommen efter få minutters betænkningstid under fredagens retsmøde.

Dom var som forventet

Det var forsvarer Troels Lind Pedersen tilfreds med. Han konstaterede efterfølgende, at dommen var »som forventet«, og at »den følger den retspraksis, der er på området«.

Ifølge forsvareren blev dommen modtaget på stedet, fordi tiltalen lød på hæleri.

»Han (den 79-årige, red.) forklarede jo, at han godt vidste, at det nok var noget strafbart, der foregik. Han vidste bare ikke præcist, hvad det var for noget strafbart. Og hvis man stiller konto til rådighed for nogle strafbare penge, så er det hæleri,« sagde Troels Lind Pedersen.

Ingen kommentarer

Lignende toner lød fra anklager Jesper Rodkjær, der var tilfreds med dommen. Ifølge anklageren, der også sidder med de øvrige aspekter af Østjysk Bolig-sagen, kan han ikke bruge fredagens dom til noget i den større sag.

»Fordi det vil blive en anden sag og en anden bevisførelse, men nu har vi i hvert fald en forklaring fra én af personerne i sagen, som så eventuelt vil kunne indkaldes som vidne, hvis der måtte blive rejst tiltale i hovedsagen.«

Ifølge Jesper Rodkjær siger fredagens sag noget om forholdet mellem Dan Jord og nogle af personerne i Østjysk Bolig:

»Men der er ikke taget stilling over de personer, om de har gjort noget galt, fordi det skal afgøres i en eventuel sag over for dem. Men der er jo i hvert fald én, der har sagt, at der er noget galt. Men det er jo ikke noget, du uprøvet kan lægge til grund over for andre personer, at så er det sådan, det er.«

Retten i Aarhus har tidligere oplyst, at sagen, som fredag var for retten, er en del af det overordnede sagskompleks i Østjysk Bolig-sagen.

Allan Søstrøm har ikke nogen kommentarer til dommen eller sagen imod ham, meddeler hans advokat, Mikkel Nielsen fra Mikkel Nielsen Advokatfirma. Allan Søtrøm har dog tidligere oplyst, at han nægter sig skyldig i alle beskyldninger mod ham.

Rasmus Birch Sørensen, adm. direktør hos Dan Jord, vil ikke kommentere dommen, og at virksomhedens erstatningskrav blev udskudt.

Større sag

Tilbage i juni 2020 fik Aarhus Kommune en anonym henvendelse om en række kritisable forhold i en boligforening. I august 2020 kom det frem, at det drejer sig om Østjysk Bolig.

Kommunen, som fører tilsyn med byens boligforeninger, fik Østjysk Bolig til at lave en rapport om forholdene sammen med dens revisionsfirma og en advokat. Rapporten viste, at Allan Søstrøm, direktør for Østjysk Bolig, kan have modtaget private ydelser for mere end 370.000 kr., og på baggrund af denne mistanke blev han i oktober 2020 politianmeldt og fyret som direktør.

Jyllands-Posten afdækkede dengang, at mistanken går på, at hovedparten af disse udgifter omfatter to køkkener – et til Allan Søstrøm selv og et til et nærtstående familiemedlem. En mindre del af beløbet, 5.000 kr., handler ifølge avisens oplysninger om en golfrejse til Spanien for et af direktørens nærtstående familiemedlemmer.

Boligforeningens revisionsrapport undersøgte også mistænkelige regnskabsmæssige forhold, som det ikke lykkedes at komme til bunds i uden at udvide undersøgelsens omfang. Derfor hyrede Aarhus Kommune advokatfirmaet Kromann Reumert til – assisteret af revisionsfirmaet Deloitte – at lave en større undersøgelse.

Undersøgelsen, som der i april 2021 blev offentliggjort en anonymiseret sammenfatning af, nåede frem til, at der kan være sket mandatsvig, underslæb og udført returkommission igennem en årrække for mindst 15-20 mio. kr.

Det er bl.a. sket gennem returkommission mellem boligforeningen og en leverandør, lyder en af advokaternes mistanker. I advokaternes sammenfatning står intet om, hvilken leverandør der har overført millioner til boligselskabet, men Jyllands-Posten kunne i april 2021 – på baggrund af oplysninger fra centralt placerede personer – afsløre, at leverandøren er Dan Jord A/S, som er et datterselskab i Aarsleff-koncernen – landets største entreprenørselskab .