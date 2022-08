16/08/2022 KL. 19:00

Op mod 635 færre værelser på Skjoldhøjkollegiet 2.0

En gæld på 60 millioner til staten. Lejetab for flere millioner. Nu vil man problemerne til livs. To bygherrer konkurrerer om at få lov at bygge Skjoldhøjkollegiet 2.0, der ikke længere vil kunne kalde sig Danmarks næststørste kollegie.