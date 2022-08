Indrømmet – det gik en kende stærkt, da aftenens menu skulle bestilles fra Oyisi Sushi, der har adresse på Skelagervej 11 i Aarhus N. Hvis den adresse umiddelbart ikke siger dig noget, dækker den også over Skejby Centret, og er geografien stadig ikke på plads, er der ikke andet for end at ty til Google Maps – det gjorde jeg.