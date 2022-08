Det kan ikke være rigtigt, at det er borgerne, der skal række ud til politikerne og ikke omvendt, når der skal udarbejdes helhedsplaner for større områder i Aarhus.

Det mener Frank Kold Sørensen, der er en af medstifterne bag Risvangen Fællesråd. Idéen om et fællesråd for Risvangen opstod i april 2022 som følge af kommunens udkast til en plan for området, der blev godkendt på et byrådsmøde i december 2021. En plan, der indebærer byggeri af fem-seks etager tættest ved Randersvej og tre-fire etager i andre dele af området.