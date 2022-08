Aarhus er velsignet med megen kyst og dermed også mulighed for at slikke sol og tage en dukkert ved vandet.

På spraglede håndklæder ligger store og små og steger i solens stråler. Fremmødet ved Havnebadet vidner om, at sommeren langtfra er forbi, selvom kalenderen skriver en søndag midt i august.

Blandt våde fodspor ligger veninderne Julie Tei og Sophie Remien. De bor begge i Aarhus og elsker at bruge Havnebadet som solsted – og for at tage en dukkert, når varmen bliver for meget.