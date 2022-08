»Jeg har helt sikkert ikke potentiale til det perfekte, og så synes jeg, at det er arrogant at tro, at andre har det.«

Nicolaj Bang tilføjer, at konservatisme er fællesskabsorienteret og vil skabe plads til alle folk, uanset deres status:

»Der skal være plads til eneren, der tæsker derudad og belønnes for det; middelklassen, der bare gerne vil have et 8-16-job; og til dem, der ikke kan levere en indsats på arbejdsmarkedet.«

Æstetik og frirum

Han fremhæver den tidligere statsminister Poul Schlüter som en »glimrende« repræsentant for konservatisme.

»Fordi han var pragmatisk og sympatisk. Han sagde, at målet var, at vi skulle gøre tingene bedre. Han stod i en ret svær situation, da han kom til. Han var undertippet, og så havde han en facon, der var personlig og hjertelig, samtidig med at han traf hårde beslutninger,« uddyber Nicolaj Bang.