»Jeg var kommet på benene efter sagen igen. Derfor har jeg også tænkt meget frem og tilbage over, hvad jeg skulle gøre nu, hvor de fysiske symptomer er vendt tilbage. Men helbredet kommer først, og jeg er nødt til at passe på mig selv,« siger Laura Bryhl.

Enhedslisten Århus har gennem foråret arbejdet med sexismeproblematikken internt i partiet. I en pressemeddelelse dateret den 1. august 2022 fastslog Laura Bryhl, at »sagen er heldigvis blevet håndteret af ledelsen i vores parti. Det er vigtigt, for det skal være trygt at være i vores parti«.

Men havde I ikke fået styr på arbejdsmiljøet i partiet?

»Vi har lavet flere tiltag, men sådan noget tager jo lang tid,« siger Laura Bryhl og understreger, at hun ærgrer sig over, at hun med stoppet i byrådet ikke kommer til at gennemføre de politiske kampe, som hun gerne ville have taget bl.a. på klimaområdet.

Laura Bryhl har siden hun indtrådte i byrådet den 1. januar 2022 bl.a. været forperson for Teknisk Udvalg og medlem af Magistraten i Aarhus Kommune. Under hendes sygeorlov fra byrådet overtog Enhedslistens 1. suppleant, Solveig Munk, stolen i byrådssalen.

Erkender problemer

Viggo Jonasen har bl.a. i JP Aarhus afvist anklagerne om sexisme og chikane. Laura Bryhl gentog i et opslag på Facebook den 1. august i år, at hun var genstand for sexisme og chikane i næsten et år.

»Jeg vil gerne bruge lejligheden til at sige fra over for dem, der har sået tvivl om sagens alvor og undermineret de oplevelser, jeg og andre har haft. Jeg blev sygemeldt, fordi jeg var udsat for vedvarende og voldsomme ubehageligheder,« skrev hun.

Bestyrelsen i Enhedslisten Århus erkender, at der er et problem med kulturen i partiet.

»Laura har haft modet til at stå frem i en sag om sexisme og har desværre oplevet at blive mødt med mistænkeliggørelse. Dels af enkelte partifæller og dels af borgere, som har taget kontakt til både hende og hendes familie. Det er helt urimeligt. Og det er netop derfor, at det er vanskeligt at stå frem i sager om sexisme og krænkelser,« oplyser talsmand for bestyrelsen i Enhedslisten Aarhus, Lone Degn.

»Samtidig er der nogle steder en hård tone i det politiske arbejde. Det tager vi afstand fra, og vi arbejder på at gøre op med den kultur. Vi er meget kede af, at Laura har valgt at trække sig, men har også forståelse for, at det er nødvendigt for hende. Heldigvis bliver hun som medlem af partiet,« siger hun.