Andet temperament

Hvorfor kan du klare jobbet som teknisk rådmand, når Steen Stavnsbo ikke kan?

»Jeg har været aktiv i politik siden 2003, så jeg ved godt, hvad jeg går ind til, det er bare i en helt anden skala. Når en mand som Steen Stavnsbo stopper, skal man tage det seriøst, og så er det helt åbenlyst en farlig post at sidde på. Men jeg tror, at vi er forskelligt skruet sammen, hvor Steen har det svært med offentligheden, og jeg synes, at det er meget sjovt at snakke med journalister. Det er nok et spørgsmål om forskellige temperamenter, men det er jo ikke godt for folkestyret, hvis man skal være skruet sammen på en særlig måde for at overleve i politik,« siger Nicolaj Bang.

Hvad tænker du om arbejdspres og den hårde tone i debatten?

»Der er et enormt godt embedsværk i Teknik og Miljø, men jeg får selvfølgelig en hel masse læsestof, for mange sager er meget tekniske og kræver, at man kommer i dybden. På de sociale medier skal man acceptere, at der er noget, man ikke får svaret på, og nogle, man ikke kan tale med. Der er et stort tavst flertal, som følger med på Facebook, men ikke selv skriver for at undgå angreb, og derfor får du et forvrænget og negativt billede af virkeligheden. Derudover kan vi politikere også være hårde ved hinanden, og vi skal finde en lidt mindre aggressiv omgangstone.«