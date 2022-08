Udenlandske butikstyve fik straksbøder

En butiksdetektiv i en dagligvarebutik på Skt. Knuds Torv i Aarhus C kontaktede mandag kl. 17.32 politiet og fortalte, at han tilbageholdt en kvinde og en mand, der havde stjålet fra butikken. Det fremgår af politirapporten.

Ifølge butiksdetektiven havde han på overvågningen set de to personer, der tog nogle få dagligvarer fra butikken, hvorefter kvinden tog dem ind under et tæppe på sin arm. Da de var på vej ud uden at have betalt for varerne, holdt butiksdetektiven dem tilbage og kontaktede politiet.