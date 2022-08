Kogepåbud til borgere på Helgenæs

I forbindelse med de rutinemæssige drikkevandskontroller ved Fuglsø Strand Vandværk er der påvist bakterier i drikkevandet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune.

Det drejer sig om såkaldte intestinale enterokokker, der er et tegn på forurening med afføring fra enten dyr eller mennesker.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at bakterierne sjældent er sygdomsfremkaldende, men at der er risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira også findes i vandet, f.eks. salmonella eller campylobacter, der kan give diarré.