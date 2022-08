Samarbejde sikrer rent vand i Indien og grøn vækst i Aarhus

Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, supplerer:

»Samarbejdet med Rajasthan viser, at der er et kæmpe potentiale for at udbrede kendskabet til dansk vandteknologi ude i verden. Her kan vi virkelig gøre en forskel, og samarbejdet er en direkte understøttelse af det nationale, strategiske samarbejde, Danmark og Indien for nylig har indgået om at styrke den grønne omstilling.«

I Udaipur er der blandt andet igangsat flere projekter, som udvikler arealerne omkring floden Ayad River, der løber tværs gennem byen. Her trækker man på viden og erfaring fra Aarhus og er eksempelvis inspireret af, hvordan Aarhus Å er indtænkt som et grønt og rekreativt element i byen.

»I Aarhus har vi fokus på en helhedsorienteret håndtering af vandet. Det betyder blandt andet, at vi løbende tænker klimatilpasning og rekreative løsninger ind i udviklingen af byen, så vi f.eks. kan håndtere store mængder regnvand og samtidig skabe smukke grønne byrum til glæde for både mennesker, dyr og planter. Den globale klimakrise betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at vi arbejder sammen på tværs af landegrænser og deler vores viden og erfaringer,« siger Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø.