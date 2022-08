Hjemvendt AGF-spiller: Jeg har lært meget om mig selv

- Selvfølgelig har jeg ambitioner om at komme til udlandet igen. Jeg har altid sagt, at jeg gerne vil være så god, som jeg kan, og så god som jeg kan blive.

- Det tror jeg er på en endnu større hylde end her, men det er selvfølgelig ikke noget, jeg tænker over lige nu. Specielt efter to år hvor det ikke er lykkedes. Jeg er bare glad for at være tilbage i Danmark, fortæller midtbanespilleren.

Næste opgave for Mads Emil Madsen og AGF er på næste mandag, hvor aarhusianerne får besøg af oprykkerne fra Lyngby.