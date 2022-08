To mænd lavede ravage på Diskotek i Ebeltoft

Uro: Lørdag aften kl. 23:07 blev der ringet til Politiet, idet to mænd havde fået en tår over tørsten på diskotek ”Podiet” i Ebeltoft.

De to mænd havde smidt med inventaret, knust glas og hældt vodka ud over baren. Dørmanden på stedet havde forsøgt at få mændene til at forlade stedet, men uden held.