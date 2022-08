Det, gæsterne havde set, var en sorttippet revhaj – som er omkring en meter lang – som fik gjort kål på de to førstfødte unger. Rune Kristiansen vurderer, at det sandsynligvis har skabt en del opmærksomhed i bassinet, at der har været fosterhindevæske i vandet.

Så fik personalet travlt, og det lykkedes at redde de to sidste unger.

»Det er rigtig stort for både Kattegatcentret, men også for det internationale avlsprogram, som vi er en del af. Det er vi rigtig stolte af at kunne bidrage til.«

En revlehajsfødsel i fangenskab er ekstremt sjælden. I Europa har Rune Kristiansen kun kendskab til, at det er lykkedes to steder tidligere – i henholdsvis et spansk og et fransk akvarie.

»Vi har haft vores han siden 1993, og vores hun siden 2001. Cirka hvert andet år har vi opdaget fosterhinde i vandet, men der har aldrig været indikation på levende unger,« forklarer han.