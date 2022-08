04/08/2022 KL. 14:15

For abonnenter

Rikke Øxner forlænger som direktør for Aarhus Festuge

Direktøren for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, har fået yderligere to år som central spiller i det aarhusianske kulturliv på kontrakten. Dermed kommer hun til at stå i spidsen for de kommende fire festuger.