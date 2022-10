K fik sit dårligste valg nogensinde, og S det dårligste siden 1903 – men vandt alligevel magten

Valgets temaer

Et af valgets helt overordnede temaer var den økonomiske politik, hvilket ikke mindst skyldtes den internationale økonomiske krise, der havde præget verden siden 2007/8, og som også havde ramt Danmark. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti arbejdede før og under valgkampen tæt sammen om blandt andet den økonomiske politik, og der var megen snak om, hvorvidt oppositionens ”røde” eller regeringens ”blå” plan ville være bedst til at bringe Danmark gennem krisen.

Udlændingepolitikken spillede en forholdsvis mindre rolle i valgkampen i forhold til valgene fra 2001-2007, og valgkampen fik heller ikke det præg af ”præsidentvalgkamp” mellem to topkandidater, som mange nyere valg har haft. Det skyldtes blandt andet, at både De Radikale og De Konservative slog sig op på at anbefale et samarbejde hen over midten. Ikke mindst den radikale leder Margrethe Vestager fik derved succes med at markedsføre partiet som uafhængigt af blokkene, selvom hun holdt fast i at ville pege på den socialdemokratiske formand Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Socialistisk Folkeparti havde derimod problemer med at præsentere en selvstændig profil grundet det tætte strategiske samarbejde med Socialdemokraterne, som skulle sikre SF regeringsdeltagelse for første gang i danmarkshistorien.