08/08/2022 KL. 06:45

Bodil Gardner hjalp vildfaren kvinde med demens tilbage til plejehjem: »Jeg håber, jeg er død, inden jeg når det stadie«

Tre gange ringede Bodil Gardner forgæves for at få Plejehjemmet Thorsgården til at hente deres beboer med demens ved en trafikeret vej. Forstander beklager oplevelsen.