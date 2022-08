Politiet holder kortene tæt ind til kroppen i sin efterforskning af dødsulykken i Tivoli Friheden.

Her tre uger efter at en 14-årig pige fra København den 14. juli afgik ved døden ved ulykken i rutsjebanen Cobra, er Østjyllands Politi tilbageholdende med at fortælle, hvor sagen står.

»Af hensyn til den verserende efterforskning kan Østjyllands Politi ikke udtale sig om den konkrete sag på nuværende tidspunkt. Vi kan dog sige, at Østjyllands Politis afdeling for Særlige Sager er i fuld gang med efterforskningen af den tragiske ulykke, og at de tekniske undersøgelser er overdraget til Teknologisk Institut, som skal analysere dem nærmere,« lyder det i et skriftligt svar fra vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen, der er leder af efterforskningen.