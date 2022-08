14-årig fik stjålet airpods

Den 14-årige valgte at give den ene sine airpods, og lidt efter kontaktede han så politiet. Cirka en time senere fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en anden 14-årig dreng, der var blevet kontaktet af nogle unge mænd på Telefontorvet i Aarhus. Mændene bad den 14-årige om at udlevere sin airpods, men de gik pludseligt fra stedet igen uden at få fat i dem. Østjyllands Politi efterforsker nu episoderne nærmere.