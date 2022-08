Aarhus Kommune åbner igen for badning ved tre strande

Torsdag i sidste uge blev der målt forhøjede niveauer af bakterier ved Bellevue, som er en populær badestrand nord for Aarhus.

Kort efter blev det samme konstateret ved de to andre strande i Aarhusbugten. Borgerne blev rådet til at droppe badning de tre steder i hvert fald til og med mandag.

Problemet skyldtes et kraftigt regnvejr tidligere den uge, som fik en del beskidt vand til at løbe ud i bugten. Det er ikke usædvanligt, at regnvejr i sommerperioden får vandkvaliteten til at dale.

- Når man er inde i bynære områder og steder med mange veje og trafik i nærheden, så er der en risiko, siger biolog Annemette Sørensen, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 Østjylland.