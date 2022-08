Bil stjålet under indbrud i Ulstrup

Bilen, der blev stjålet, er en Chevrolet C20-pickuptruck, årgang 1970, kobberbrun med hvidt tag, og den har registreringsnummer XM96631.

På overvågningen ses en mand komme kørende på løbehjul til garagen kl. 5.30. Østjyllands Politi efterspørger informationer fra vidner eller andre med oplysninger om manden eller den stjålne bils lokation.

Senere søndag fik Østjyllands Politi en anden anmeldelse fra en borger, der har en garage et andet sted på Vestergade. Her havde der også været indbrud, og nogen havde forsøgt at stjæle to veteranbiler fra stedet – dog uden held.