Taget på fersk gerning – sigtet for hærværk

En kvik borger ringede mandag morgen kl. 4.58 til politiet og fortalte, at en mand var ved at male graffiti på en mur ved siden af en dagligvarebutik på Skanderborgvej i Aarhus C.

En hundepatrulje i nærheden kørte til stedet, og her så de en mand, der var i fuld gang med at spraye maling på muren, oplyses det i døgnrapporten.