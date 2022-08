15 anholdt i forbindelse med fodboldkamp i Aarhus

Efter kampen opstod der uro på Strandvejen, hvor en gruppe AGF-tilhængere kastede sten mod en bus med Randers-fans. Flere passagerer fra bussen gik ud, hvorefter gruppen af AGF-tilhængere løb mod dem og udviste en aggressiv og truende adfærd. Der var en del betjente på stedet, og de fik forhindret et sammenstød og fik gennet passagerne ind i bussen, der kørte fra stedet.

15 mænd i gruppen med AGF-gruppen blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at have kastet med sten og forsøgt at indlede sig i slagsmål. Fire personer blev desuden sigtet for at have maskeret sig.