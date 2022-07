Vred bargæst endte med at blive smidt ud og anholdt

Natten til fredag kl. 04.24 blev Østjyllands Politi kaldt til en beværtning i Fiskergyde i Aarhus, hvor en gæst havde sparket på vinduerne og skubbet til inventaret, efter han var blevet smidt ud af en dørmand, fremgår det af politiets døgnrapport.

Dørmanden forklarede til politiet, at den 23-årige mand havde væltet et bord med drikkevarer efter et tabt fodboldspil, og derfor blev han smidt ud fra baren. Da han havde fortsat sin aggressive opførsel ved at slå og sparke på vinduer og inventar, havde dørmændene lagt ham i håndjern og kontaktet politiet. Da betjentene ankom til stedet, overtog de anholdelsen af den 23-årige mand, der blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven.