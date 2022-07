Ung mand fyldte traileren med stjålne ting fra genbrugsplads

Betjentene henvendte sig til den 20-årige mand, der sad bag rattet i bilen. Han blev anholdt og sigtet for tyveri fra genbrugsstationen.

Det viste sig desuden, at den trailer, den unge mand kørte med, var meldt stjålet, og at han ikke havde noget kørekort, hvorfor han desuden blev sigtet for brugstyveri af trailer og for kørsel uden førerret.

Den 24-årige mand, der stod som ejer af bilen, blev desuden sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.

Den 20-årige mand var statsborger i Den Demokratiske Republik Congo, men havde ikke medbragt sit opholdsbevis og kunne derfor ikke fremvise det til politiet, hvilket han ellers har pligt til. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af udlændingeloven.