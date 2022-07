To unge mænd forberedte narkosalg på børnehaves legeplads

Lidt før midnat torsdag fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at nogen gik rundt og lyste med lommelygter ved en børnehave på Dr. Holsts Vej i Åbyhøj. En patrulje blev tilkaldt til stedet, og da de gik ind på børnehavens område, fandt de to mænd, der sad med hver sin digitalvægt og var i færd med at veje hash, som de puttede i små salgsposer. På bordet, foran de to mænd, lå der flere plader med hash. De unge mænd på henholdsvis 19 og 20 år blev bedt om at stoppe det, de havde gang i, hvorefter de blev sigtet for besiddelse af narkotika med henblik med videresalg. Under visitationen fandt betjentene mere hash på den ene mand, mens den anden havde nogle kontanter på sig. Både stofferne, pengene, salgsposerne og det øvrige udstyr blev beslaglagt af politiet. Betjentene fandt desuden nogle poser med kokain og heroin, som også blev beslaglagt med henblik på destruktion. Det fremgår af politiets døgnrapport.