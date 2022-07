Stjal penge fra kasseapparat

Onsdag kl. 13.36 fik Østjyllands Politi i følge døgnrapporten en anmeldelse fra et butik på Lille Torv i Aarhus, hvor en mand kort forinden havde stjålet penge fra kasseapparatet. En medarbejder havde været i færd med at ekspedere en kunde, da hun pludselig kunne høre, at kasseapparatet gik op. Da hun kiggede derhen, så hun en mand, der hurtigt satte kurs mod rulletrappen.