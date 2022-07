Anholdt på Anholt

Onsdag kl. 23.35 blev Østjyllands Politi bedt om at assistere ved Anholt Festival ved Anholt skole, idet en beruset koncertgænger havde udvist voldelig adfærd under en koncert med Østkyst Hustlers. Manden havde tilsyneladende forsøgt at trække et af bandmedlemmerne ned fra scenen, hvorefter han var blevet tilbageholdt af nogle personer på stedet.