Standsede bil med 17-årig fører uden lovpligtig ledsager

Døgnrapporten fortæller, at betjentene besluttede sig for at kigge lidt nærmere på de fire drenge i bilen, og det viste sig at være en god idé. Under visitationerne blev den 18-årige mand, der sad på passagersædet, fundet i besiddelse af en taser/strømpistol og nogle ulovlige piller og blev derfor både sigtet for narkobesiddelse og for overtrædelse af våbenloven.

Den 16-årige dreng, der sad på bagsædet, blev fundet i besiddelse af en peberspray og blev derfor også sigtet for overtrædelse af våbenloven. I bilen blev der desuden fundet en kniv, som ingen af de fire drenge ville kendes ved, hvorfor den blev taget med på stationen til nærmere undersøgelse.