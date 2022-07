VIA University College i Aarhus står klar til at modtage 2.824 nye studerende senere på sommeren. Trods færre ansøgninger kan VIA University College Aarhus meddele, at alle studiepladser er besat på tre ud af de fire store velfærdsuddannelser. Det drejer sig om sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Dermed adskiller Aarhus sig fra den landsdækkende tendens, der viser, at der samlet set er optaget 14 pct. færre studerende på de fire velfærdsuddannelser i år end i 2019. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om 2022’s optag på de videregående uddannelser.