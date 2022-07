Ballade i nattelivet

Uro: Natten til onsdag kl. 01.09 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en aggressiv og beruset mand opførte sig truende og var ved at indlade sig i slagsmål med flere andre på Klostergade i Aarhus C. En patrulje kørte til stedet og fik hurtigt øje på manden, der var særdeles beruset og råbte op.

Betjentene tog kontakt til den 24-årige mand, der tydeligvis ikke var interesseret i at tale med politiet, idet han med det samme bad betjentene skride og råbte skældsord efter dem. Den 24-årige mand endte derfor med at blive anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.