Mandag morgen skete der to færdselsuheld på Nordjyske Motorvej.

Kl. 07.58 mistede en 39-årig mandlig bilist herredømmet over sin bil, da han på vej ad afkørselsrampen ved Aarhus N mistede herredømmet over sin bil, hvorefter han påkørte autoværnet og snurrede rundt, så bilen endte i rabatten på den anden side af vejen. Der skete umiddelbart kun materiel skade ved uheldet. Den 39-årige mand blev sigtet for ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed.